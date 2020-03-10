اللجنة الأوليمبية تنفي لمصراوي إيقاف النشاط الرياضي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى شريف العريان أمين عام ‏اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، ما تردد عن إيقاف النشاط الرياضي الكروي في مصر.

وأوضح العريان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء،، أن اللجنة الأوليمبية ملتزمة ببيان وزارة الرياضة، وهي اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأشار أمين عام الأوليمبية، أن بعض الاتحادات الأوليمبية مثل الجودو والخماسي الحديث اتخذت قرارها بإيقاف النشاط لحين إشعار آخر، مؤكدًا أنه لم يتطرق للحديث عن كرة القدم، أو السلة، أو الطائرة، أو اليد.

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وأكمل: "كل اتحاد يتخذ اللازم وفقا لبيان وزارة الرياضة بإرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية".

واختتم: "اللجنة الأوليمبية لم تجتمع ولم نصدر أي بيانات عقب بيان وزارة الرياضة"

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى إيقاف النشاط الكروي، وهو ما نفاه العريان.