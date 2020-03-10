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غزل المحلة يعطل قطار دمنهور ويتغلب عليه في دوري القسم الثاني

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الفوز على نطيره دمنهور بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم عصر

اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دوري القسم الثاني في مجموعة بحري.

وسجل هدف غزل المحلة هاني عادل في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد دمنهور متصدر مجموعة بحري عند النقطة 33 بينما يرتقع رصيد غزل المحلة عند النقطة 32.

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