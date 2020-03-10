سباحات المقاولون العرب يحققن 9 ميداليات في بطولة القاهرة الشتوية

توج فرق سباحة المقاولون العرب للسيدات بعدة ميداليات خلال بطولة القاهرة السنوية للسباحة القصيرة وجاءت إنجازات الفريق كالأتي : - مني محمد علاء مواليد 2008 مركز ثاني وفضية سباق 50 م حرة - أنجي هاني مواليد 2006 مركز ثالث وبرونزية سباق 200 م صدر - حبيبة ميسرة عبد الحميد مواليد 2005 مركز ثالث وبرونزية سباق 1500 م حرة - بسملة حسن محمد مواليد 2003 مركز ثاني وفضية سباق 100 م فراشة وكذلك مركز أول وذهبية سباق 200 م فراشة Advertisements - نوران عمرو والي مواليد 2002 مركز ثالث وبرونزية سباق 200 م متنوع مركز ثالث وبرونزية سباق 200 م متنوع - أمنية ميسرة عبد الحميد مواليد 2001 مركز ثاني وفضية سباق 400 م حرة وكذلك مركز ثالث وبرونزية سباقات 200م متنوع / 200م حرة / 100م فراشة - نور عبد الحميد سلطان مركز ثالث وبرونزية 400 م متنوع تحت قيادة طاهر جمال المدير الفني بفرق السباحة بنادي المقاولون العرب.

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