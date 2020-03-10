مروان علي يتوج بكأس التصنيف الأول مع منتخب الشباب للتايكوندو

توج مروان علي إبراهيم لاعب التايكوندو بنادي المقاولون العرب، بكأس التصنيف الأول مع منتخب مصر للشباب، كما حصل على المركز الثالث بتصفيات وزن ٤٨ كجم . منتخب مصر للشباب، كما حصل على المركز الثالث بتصفيات وزن ٤٨ كجم . ويقود فريق المقاولون العرب، فنيًا محمد حسني المدير الفني لـ فريق التايكوندو بالنادي .

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