اتحاد السلة يصدر بيانًا بشأن إقامة المباريات بدون جماهير

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بيانًا بإقامة مباريات السلة القادمة بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا .

وحاء بيان الاتحاد كالتالي..

بشأن قرار وزارة الشباب والرياضة

لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" الصادر بقرار مجلس الوزراء وحفاظًا على سلامة جماهير كرة السلة في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا والذي يعاني منه العالم اجمع واستجابة لهذه التعليمات الخاصة في هذا الشأن

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة استمرار قرار اقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى اشعار آخر وعلى جميع الأندية مراعاة التعليمات.