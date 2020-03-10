ميدو معلقًا على بيان اتحاد الكرة: "هناك خط رفيع بين الحقيقة والاستهبال"

استنكر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق قرار اتحاد الكرة المصري بإقامة المباريات المقبلة من دون جمهور، حفاظا على الجماهير من تفشي فيروس كورونا بينهم

ونشر أحمد حسام تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " ‏هناك خط رفيع بين

الحقيقة والاستهبال...الاتحاد المصري يعلن إقامة مباريات الدوري المصري بدون جماهير!!!".

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر مساء اليوم الثلاثاء، اقامة المباريات المقبلة لدون جمهور خوفا من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم أكمله.