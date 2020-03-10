استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الآتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي كلاً من الدكتور عماد محي الدين رئيس اللجنة التنفيذية العليا للألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري.
وعبر الدكتور عماد محي الدين خلال الزيارة عن خالص الشكر والتقدير للدكتور مجدي ابوفريخة رئيس الاتحاد مرسلاً تحيات اللجنة العليا المنظمة للألعاب برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب للجهود الكبيرة التي قدمها الآتحاد المصريلكرة السلة في دعم الألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي أستضافتها مصر خلال الفترة من 23 حتي 31 من شهر يناير السابق تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
ويقول "محي الدين" أن الآتحاد ساهم بشكل فعال في دعم مسابقات كرة السلة التي تقع ضمن الأربع رياضات التي كانت تشملهم الألعاب من خلال تقديم الأدواتاللازمة وكذلك توفير طواقم الحكام اللازمة لإدارة المسابقات.
من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي أن الفترة القادمة سوف تشهد توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري والآتحاد المصري لكرة السلة ، مشيراً إلي أن التعاون سوف يشمل عدداً من المجالات المشتركة منها مشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في المسابقات المدمجة 3 X3 التي يقيمها الاتحاد كما تشمل الاستعانة بالخبراء من الاتحاد في الدورات التدريبية المشتركة لاعداد المدربين وكذلك الآستعانة بلاعبي الاتحاد في المسابقات المحلية والمشاركات الدولية التي ينظمها ويشارك فيها الأولمبياد الخاص المصري .
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون مشترك وإشادة كبيرة من الأولمبياد الخاص للاتحاد المصري لكرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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