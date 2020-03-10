عضوة نادي الصيد: سعيدة بتكريم حرم رئيس الجمهورية

أشادت الدكتورة ايمان كريم عضو مجلس إدارة نادى الصيد بدعوة وتكريم انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لها مؤخرا في احتفالية تحت عنوان: "المرأة المصرية ايقونة النجاح". وقالت الدكتورة ايمان إن سعادتها كانت كبيرة لتواجدها وسط كوكبة من سيدات مصريات ملهمات تميزن وثابرن ليحققن نجاحات في شتى المجالات . كما أن الدكتورة ايمان تم اختيرها ضمن 55 سيدة لهن أعمال خالدة ومميزة، ومصريات ملهمات لفئات عديدة بالمجتمع المصري . لفئات عديدة بالمجتمع المصري . يذكر ان الدكتورة ايمان تعمل في مجال خدمة المجتمع والمرأة من خلال نادى الصيد ،ولها أعمال خيرية متعددة وتشارك بفاعلية في تحقيق آمال وطموحات الشباب والشابات والمرأة عموما . Advertisements والدكتورة ايمان اكملت دراستها بالمدرسة الألمانية والتحقت بكلية الآداب وتفوقت في علوم الغة والأدب الألماني وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في الغويات التطبقية الألمانية وهي عضو تدريس بجامعة 6 اكتوبر والوحيدة على الكرسي المتحرك والمسؤولة عن خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية . الماجستير والدكتوراه في الغويات التطبقية الألمانية وهي عضو تدريس بجامعة 6 اكتوبر والوحيدة على الكرسي المتحرك والمسؤولة عن خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية . وتكرس إيمان جهودها للعمل التطوعي لأصحاب الاختلافات وهي عضو مجلس أمناء مؤسسة الحسن قادرون بإختلاف. ومن خلال نجاحها في مجال العمل الأكاديمي والمجتمع المدني غيرت الوعي المجتمعي باصحاب الإختلافات لتؤثر على طلابها والأطفال وكل المحيطين بها . كما أنها من خلال عضوية مجلس إدارة نادى الصيد فع عن حقوق ذوي الهمم في مجالات الطفولة والرياضة والمرأة .

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