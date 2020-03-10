طارق يحيى يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام المقاولون العرب

أعلن المدير الفني طارق يحيى عن تشكيل فريق طلائع الجيش أمام المقاولون العرب في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . وجاء تشكيل طلائع الجيش كما هو موضح بالصورة التالية : كما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : Advertisements الحارس : محمود أبو السعود الدفاع: أمير عابد ، محمد سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف الهجوم: لويس إدواردو، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب.

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