عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش في المباراة التي ستقام على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الأسبوع الـ ١٨ من بطولة الممتاز لكرة القدم . الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . جاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالتالي : في حراسة المرمى: محمود أبو السعود في الدفاع: أمير عابد ، محمد Advertisements سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي في الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف في الهجوم: لويس إدواردو، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب. وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: حسن الشاهين، فاروقا نور الدين، عقد العزيز موسى، محمد سالم، كريم مصطفى، أيمن حفني.

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