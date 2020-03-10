سكرتير اللجنة الأولمبية يرد على أنباء تعليق نشاط كرة القدم في مصر

نفى شريف العريان ، السكرتير العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث ، ما تردد عن تعليق نشاط كرة القدم في مصر ، مشيرًا إلى ـنه لم يصدر قرار

بذلك حتى الآن .

وأوضح العريان في تصريحات خاصة أنه صدر بيان مشترك بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بشأن

أزمة تفشي فيروس كورونا ، وبعد تعليمات مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس قرر المجلس تعليق الفاعليات والمشاركات التي يتواجد بها عدد كبير من المواطنين .

وأتم بأن الأهم هو الحد من انتشار الفيروس خوفا على أرواح المواطنين .