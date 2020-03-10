الاتحاد المصري يتحول إلى “أضحوكة” بعد بيانه الأخير

حذا الاتحاد المصري لكرة القدم حذو باقي الاتحادات العالمية، وأعلن عبر موقعه الرسمي إقامة مباريات الدوري المصري بدون حضور جماهيري، بسبب انتشار فيروس “كورونا” على مستوى العالم.

وخرجت اتحادات اللعبة في مختلف الدول، لتعلن إما تأجيل مبارياتها، أو لعبها داخل ملاعب مغلقة، خوفًا من التجمعات الجماهيرية، وانتقالا عدوى الفيروس “اللعين”.

وكان بيان الاتحاد المصري هو الأكثر “سذاجة” بين باقي البيانات، حيث أقر مسألة هي موجودة من الأساس في الكرة المصرية منذ سنوات!

وغير خفي على الجميع لعب مباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر وباقي المسابقات المحلية، بدون حضور جماهيري، نتيجة “التخوفات” الأمنية، التي لا تسمح بتواجد أكثر من 500 إلى 1000 فرد داخل الملاعب.

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ونشر الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً “حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس “كورونا” الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر”

الجماهير تسخر من الاتحاد المصري

واستقبلت الجماهير بيان اتحاد الكرة بالكثير من السخرية والتعليقات الفكاهية، حتى تحول هذا الأمر إلى “تريند” كوميدي، ومادة خصبة للكوميكات بين الصفحات المُهتمة بالشأن الرياضي في مصر.



وشهد الحساب الرسمي للاتحاد المصري، مجموعة من التعليقات الساخرة، من قبل الجماهير، التي عبّرت عن اندهاشها من اتخاذ مثل هذا القرار، ومن الأساس لا يسمح للجماهير بالتواجد داخل الملاعب المصرية.

ووصف البعض هذا التصريح بأنه فقط جاء لكي يسير الاتحاد المصري على ذات خطى باقي الاتحادات العربية والأوروبية، التي أخذت تعلن واحدة تلو أخرى عن تعليق الحضور الجماهيري.