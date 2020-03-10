كوكا في “خطر” بعد إصابة مالك أولمبياكوس بفيروس كورونا

أعلن مالك ناديي أولمبياكوس اليوناني ونوتينغهام فورست الإنجليزي “إيفانجيلوس ماريناكيس” إصابته بفيروس “كورونا”، خلال بيان أصدره.

وانتشر الخبر بشكل كبير في كافة الأواسط الصحفية، ولا سيما عقب اختلاط صاحب الـ53 عامًا بالعديد من لاعبي فريقيه، بجانب الجلوس مع مسؤولين من الطرفين.

وأوضحت صحيفة “الجارديان” أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قريبة من اتخاذ قرارًا بتعليق مباراة نوتنغهام ضد شيفيلد وينزداي، بسبب علمها بوجود ماريناكيس خلال آخر مباراة لنوتينغهام ضد ميلوول.

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وحضر اليوناني بشخصه في ملعب الإمارات، منذ ما يقارب الأسبوعين، وكان شاهدًا على تأهل أولمبياكوس على حساب نادي آرسنال، في منافسات الدوري الأوروبي، ونزل لتهنئة لاعبيه عقب المباراة.

وصرح ماريناكيس قائلاً “أصبت بالفيروس الأخير، ورأيت أنه من دوري أن أعلم الجماهير بهذا الأمر، أنا أتعافى وأترك المسألة للأطباء، وعلى الجميع القيام بالشيء ذاته”.

يذكر أن نادي أولمبياكوس اليوناني يلعب له الثنائي العربي “يوسف العربي” وأحمد حسن “كوكا”، الذي تم استدعائه مؤخرًا من أجل تمثيل المنتخب المصري، ومن الممكن أن يتواجد ضمن معسكر شهر مارس الجاري.