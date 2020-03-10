رياضة | الهلال ينهي استعداداته لمواجهة ضمك في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ينهي استعداداته لمواجهة ضمك في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة ضمك، والمقرر لها غدا، ضمن منافسات الجولة الثانية وعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وطبق الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال خلال مران الفريق عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين، على جزء من الملعب

ويواصل محمد الشلهوب ونواف العابد الخضوع لبرامجهما التأهيلي والعلاجي، بعد معاناتهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.