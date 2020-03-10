رياضة | فهد المولد يظهر في تدريبات اتحاد جدة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فهد المولد يظهر في تدريبات اتحاد جدة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة استعداداته لمواجهة نظيره الوحدة، يوم غد الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري.

وظهر فهد المولد في تدريبات الاتحاد الجماعية التي تقام الآن على أرضية ملعب الخاص بالنادي، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الخاصة باللاعب.

وتجدر الإشارة إلى أن فهد المولد كان قد وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الثلاثاء، قادمًا من دبي، فيما خضع للكشف الطبي الخاص بفيروس كورونا وتم التأكد من سلامته، لذلك شارك في التدريبات.

ويعد هذا أول مران للاعب الاتحاد فهد المولد بعد عودته من العقوبة التي وقعت عليه بتهمة تناوله المنشطات منذ شهر مايو 2019.