رياضة | مدافع ليفربول: مباراة أتلتيكو مدريد مصيرية ونأمل في إنجاز المهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ليفربول: مباراة أتلتيكو مدريد مصيرية ونأمل في إنجاز المهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أندري روبيرتسون الظهير الأيسر لليفربول إن تركيز فريقه في مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد من اجل تحقيق الفوز والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

روبيرتسون أضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد قائلا :"تركيزنا كله هنا، على مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد، الأهم هو الفوز على أتليتكو، نعلم أنها مسألة مصيرية إما التأهل او الخروج لكن آمل أن نتمكن من إنجاز المهمة".

وتابع :""نعلم أننا لم نسدد أي كرة على أتليتكو في ملعبهم لكن اذا فعلنا ذلك مجدداً لن نتأهل، سنستحوذ على الكرة لكن الأهم هو ما سنفعله بعد ذلك، علينا خلق المزيد من الفرص والحفاظ على نظافة شباكنا لأن ذلك سيمنحنا فُرصاً أفضل".

وزاد :"عندما نحصل على الفرص علينا إستغلالها لأننا متأخرون بالنتيجة، نحن بحاجة لأداء متكامل".

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وواصل :"آمل ان نخوض ليلة مميزة اخرى من ليالي آنفيلد".

وأردف :"نحن الآن على بُعد خطوات فقط من تحقيق ما حلمنا به جميعاً... وإنهاء 30 عاماً من الألم والمعاناة لجماهير ليفربول".

وأشار :"حصلنا على خبرة من مباراة الذهاب بطبيعة المواجهة امام فريق مثل أتليتكو، أعتقد أننا تعاملنا معهم بشكل جيد رغم انها كانت مباراة مُحبطة لكن ذلك لم يكن ليتغير، الأمر بيد الحكم للتعامل مع ما سيجري لكن لا ننزعج من الاشياء التي ليس بيدنا السيطرة عليها".

وأردف :"إنها أدوار إقصائية وإذا لم تكن بأفضل مستواك ستخرج لكن نحن نفكر بالإيجابيات من خلال تقديم 100% مما لدينا وإذا لعبنا بطريقة ليفربول سنعلم بأنه قد فعلنا ذلك وقدمنا كل ما لدينا".

وأتم حديثه مؤكدا على جاهزيته لمباراة الغد وأنه لا يعاني من أي إصابة بعد عودته من الإجازة.