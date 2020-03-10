رياضة | تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة المرض الذي يعاني منه لاعب الأهلي مؤمن زكريا ، وأرجعت لإصابته بالحمى في وقت سابق مع الفريق الأحمر، خلال أحد مواجهاته الأفريقية.

وعلى الرغم من غرابة الأقاويل ، طبيا وعلميا، حيث لا يوجد ما يثبت أن الحمى تعد سببا لمرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا في الوقت الحالي.

وأضافت التقارير الصحفية: لم يتحدث الأطباء الألمان والإسبان عن تلك العدوى عندما وقعوا عليه الكشف الطبي في وقت سابق، ولماذا أرجعت الحمى لفترة وجوده بالأهلي فهناك تجارب أخرى للاعب مع أندية أخرى؟ هذه الأقاويل غير صحيحة.

ويعاني مؤمن زكريا من مشاكل صحية في الأعصاب تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر منذ الموسم الماضي، وخاض زكريا أكثر من جولة علاجية أوروبية، في الفترة الماضية ختمها بالسفر إلى أمريكا بعد تردده أكثر من مرة على ألمانيا، وكان الأهلي اعتمد في وقت سابق صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، بعد موافقة وزارة الرياضة.