رياضة | برشلونة يتكبد خسارة مالية كبيرة بعد قرار خوض مباراته أمام نابولي بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتكبد خسارة مالية كبيرة بعد قرار خوض مباراته أمام نابولي بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن القيمة المالية التي سيفتقدها نادي برشلونة جراء عدم حضور الجماهير لمباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام نابولي الإيطالي بدوري الأبطال.

وأفادت صحيفة السبورت الإسبانية بأن برشلونة سوف يخسر مبلغ 6 مليون يورو لعدم حضور الجماهير لمباراته أمام نابولي الإيطالي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن إقامة مباراة برشلونة أمام نابولي الإيطالي المقرر لها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورورنا.