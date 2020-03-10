رياضة | عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد اليوم إصابة رجل الأعمال اليوناني "إيفانجليوس ماريناكيس" رئيس نادي أوليمبياكوس اليونايني، بفيروس الكورونا.

وأكد إيفانجليوس الخبر على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام قائلاً: "تأكدت إصابتي بالفيروس اليوم، سأجبر على الإنعزال في الوقت الحالي".

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وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتبع كل تعليمات الأطباء وأجريت كافة الفحوصات اللازمة، أتمنى الشفاء العاجل".

وذكرت صحيفة تيلجراف، أن طاقم العمال واللاعبين في النادي الذي يلعب له أحمد حسن "كوكا" نجم منتخب مصر اتجه بالكامل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية لمعرفة إذا ما كان قد تعرض أي من اللاعبين للعدوى.

ويتواجد أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر داخل الفريق اليوناني، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ اجراءات وقائية لجميع الأسخاص الذين خالطهم رئيس النادي اليوناني خلال الفترة الأخيرة، ومن الوارد أن يكون من بينهم اللاعبين.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد قام بضم كوكا لقائمة الفراعنة استعدادا لخوض مباراتي توجو في تصفيات إفريقيا نهاية الشهر الجاري.