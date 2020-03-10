رياضة | رسمياً.. قمة بايرن ميونخ وتشيلسي بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. قمة بايرن ميونخ وتشيلسي بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء، إقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا بدون جمهور.

وجاء هذا القرار بعد عقد اجتماع وقيام الحاضرين في الاجتماع الموافقة بالإجماع على هذا القرار، نتيجة للخوف الكامن من انتشار فيروس كورونا الجديد، كحل وقائي قد يساعد في الحد من حالات الإصابات والوفيات بالبلاد.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وصل إلى 1225 حالة، من بينهم حالتين وفاة، وفقًا لما ذكرته التقارير الإخبارية في البلاد.

وكان بايرن قد حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب أمام البلوز بثلاثية نظيفة، والتي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج.