رياضة | رسمياً.. الدوري المصري بدون جمهور بسبب "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الدوري المصري بدون جمهور بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بيان رسمي، بسبب فيروس كورونا، الذى يعانى منه العالم خلال الفترة الماضية.

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وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، كالأتي :

حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر.