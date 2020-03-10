رياضة | صدمة في ريال مدريد قبل موقعة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ريال مدريد قبل موقعة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد ظهر اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي الإصابات التي تعرض لها نجمي الفريق، خلال الخسارة ضد ريال بيتيس، بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا.

وقال النادي خلال بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني: "أثبتت الفحوصات التي أجراها الحارس تيبو كورتوا، إصابته في العضلة الضامة للقدم اليسرى، وبانتظار التطورات".

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وأضاف: "أوضحت الفحوصات التي أجراها الظهير الأيسر مارسيلو، إصابته في العضلة ذات الرأسين للقدم اليسرى".

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن الثنائي لن يلحق بمواجهة مانشستر سيتي الحاسمة بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وأنه سيتوجب على الفرنسي زين الدين زيدان الاعتماد على البديلين ألفونس أريولا وفيرلاند ميندي.

وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب على أرضه بهدفين لهدف، وسيخوض مواجهة الإياب في معقل السيتيزنز، 17 مارس الجاري.