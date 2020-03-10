رياضة | عاجل.. اللجنة الأوليمبية: تجميد جزئي للنشاط الرياضي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اللجنة الأوليمبية: تجميد جزئي للنشاط الرياضي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية أنه لم يقل إن النشاط الكروي في مصر سيتم تجميده بما فيه الدوري المصري وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال العريان: "بناء على بيان مجلس الوزراء بالأمس ووزارة الشباب والرياضة اليوم والتنسيق معنا سيتم إيقاف بعض المسابقات للألعاب الفردية فقط لأن التجمعات فيها أكبر وتواجد أولياء الامور فيها يكون كبيرًا ومزدحمًا".

وأضاف: "المسابقات الجماعية مثل القدم واليد والسلة وغيرها لن يتم تجميدها لأنها تقام من غير جمهور في الأساس لذلك فإن الدوري المصري مستمر بدون جمهور".

هشام حطب يرد على إيقاف الدوري

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وأعلن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عدم إيقاف النشاط الرياضي أو الدوري المصري بسبب فيروس كورونا.

قال هشام حطب في تصريحات خاصة: "النشاط الرياضي مستمر ولن يتم إيقافه فلن يتم إلغاء أو تأجيل أي لقاء وكل المباريات في مواعيدها المعلنة لأن الأمور لا تستدعي ذلك".

وأضاف حطب: "الوضع الصحي في مصر غير مقلق من الأساس وفيروس كورونا سيتم السيطرة عليه واتخاذ كل التدابير والغرض من تلك الشائعات معروف للجميع ومصدره من الخارج لهز استقرار البلاد".