رياضة | موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال مباراة السوبر المصري والتي أقيمت بين الأهلي والزمالك، الشهر الماضي في مدينة أبوظبي الإماراتية، تُلقي بظلالها على الشارع الكروي، لمعرفة مصير عقوبات لاعبي الفريقين خلال المرحلة المقبلة.

وقررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي، عقد اجتماع يوم الخميس المقبل، من أجل النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات مباراة السوبر.

وتستأنف اللجنة جلساتها، بعدما عقدت جلسة الإسبوع الماضي للاستماع إلى موقف الفريقين وتظلماتهم، على أن تعلن اللجنة عن القرارت الجديدة عقب نهاية الاجتماع المقبل.

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وكانت لجنة الانضباط قررت توقيع عقوبات الإيقاف حتى نهاية الموسم على كل من محمود كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق الأبيض، على خلفية مشادات السوبر المصري.

وستنظر لجنة التظلمات العقوبات السابق ذكرها فقط، حيث لا تنظر إلى العقوبات قصيرة الأمد ولكنها تُشرع في العقوبات الطويلة، على أن يتم التظلم ضد العقوبات القصيرة أمام لجنة الانضباط صاحبة القرار الأساسي.

وكان الزمالك توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، والتي أقيمت الشهر الماضي في ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.