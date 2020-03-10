الامارات | الأهلي السعودي في مأزق بعد احتجاز تافاريس في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي في مأزق بعد احتجاز تافاريس في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت إدارة النادي الأهلي السعودي، في مأزق بسبب احتجاز لاعب الفريق دجانيني تافاريس في الإمارات، وعدم قدرته على عدم العودة إلى جدة بسبب قرار منع السفر مؤقتاً بين الإمارات والسعودية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة الأهلي تبحث عن طريق لنقل مهاجم الرأس الأخضر، إلى دولة أخرى خارج الإمارات، من أجل توفير إمكانية وصوله إلى جدة.

وأضافت: "اللاعب غادر إلى دبي في إجازة قصيرة على أن يعود الاثنين، لكنَ قرار منع السفر مؤقتاً بين الإمارات والسعودية لأسباب احترازية جرَّاء انتشار فيروس كورونا، عطَّل رحلة العودة".

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وتابعت: "ستنقل إدارة الأهلي دجانيني إلى دولة أخرى مسموح لمواطنيها بالسفر من وإلى الإمارات، ومن ثم إلى السعودية، وبعد وصوله إلى جدة، ستبحث عن مخرج قانوني وطبي، يجنِّب اللاعب العزل المنزلي لمدة 14 يوماً بحسب إعلان وزارة الصحة السعودية".

وأشارت إلى تأكد غياب اللاعب عن مواجهة التعاون، ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

واختمت: "تعمل إدارة النادي على أن يشارك دجانيني في تدريبات الفريق الخميس المقبل، من أجل تجهيزه لمواجهة النصر المقبلة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في جدة".