الامارات | "ميسي الأردن" بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول!

شكرا لقرائتكم خبر عن "ميسي الأردن" بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "بليتشر ريبورت" الأميركية بأن نادي ليفربول أرسل كشافين لمتابعة النجم الأردني الدولي موسى التعمري أفضل لاعب في الدوري القبرصي لكرة القدم الموسم الماضي الذي قاد فريقه أبويل نيقوسيا للفوز بألقاب عدة وخطف الأنظار في الدوري الأوروبي بمهاراته الفردية العالية بمركز الجناح الأيمن.

وقالت الصحيفة إن "ليفربول يرغب في نسخ تجربة المصري محمد صلاح وإيجاد لاعب مهاري سريع يقدم الفائدة المرجوة للفريق خصوصا أن الجهاز الفني بقيادة الألماني يورغن كلوب لا يستفيد من وجود اللاعب السويسري شاكيري الذي سيكون أكثر القلقين من أنباء اهتمام ليفربول بموسى التعمري".

ويثير التعمري الملقب ب"ميسي الأردن" اهتمام الفنيين في ليفربول الذين سيدرسون إمكاناته جيدا قبل إعطاء الضوء الأخضر للإدارة بالتفاوض معه رسمياً.

ووصفت "بليتشر ريبورت" المحترف الأردني بأنه أحد أفضل المواهب الواعدة في عالم كرة القدم خلال الفترة الحالية، في وقت يشبّه الجمهور أسلوب لعبه بالنجم الهولندي آريين روبن لسرعة المراوغة والتصويبات، لكن لقبه في بلاده "ميسي الأردن" لمهاراته الفردية العالية وكثرة مراوغاته في المباراة الواحدة.

ولم يكن نادي ليفربول الوحيد المهتم بخدمات التعمري بل دخل على خط المتابعة عن كثب كشافون من أندية: مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، وسط تكهنات بأن اللاعب الأردني يسير على خطى محمد صلاح ومرشح للحلول مكانه في حال رحيل المصري، مع أفضلية البداية بسن مبكر إذ لم يتجاوز التعمري 22 عاماً.

يذكر أن أندية أوروبا تنتظر الفرصة للانقضاض على صلاح والحصول على خدماته وخصوصا ريال مدريد الاسباني الذي أعربت تقارير إسبانية برغبة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع "الملك المصري".

التعمري بالأرقام

- يمتلك التعمري هدفين في تصفيات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، وخاض أول مباراة مع منتخب الأردن بعمر 17 سنة بمجموع مباريات 32.

- لعب التعمري مع أبويل 66 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 10، محققًا لقب الدوري القبرصي.

- شارك التعمري في 39 مباراة دولية مع منتخب الأردن الأول لكرة القدم، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصنع مثلها.