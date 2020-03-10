الامارات | إصابة أول مالك ناد لكرة القدم بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أول مالك ناد لكرة القدم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم مشجعيه بالإعلان اليوم عن إصابة مالكه، فانغيليس ماريناكيس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك قبل يومين من مباراة فريقه في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ضد ولفرهامبتون الإنجليزي، والتي ستقام خلف أبواب موصدة.

وبات ماريناكيس (52 عاما) أول مالك ناد لكرة القدم يصاب بالفيروس، وكشف ماريناكيس بنفسه إصابته، وقال في تصريح صحافي: «أتخذ كل الاجراءات الضرورية وأشعر بصحة جيدة»، مضيفا «أتبع تعليمات الأطباء. وأنصح جميع المواطنين أن يفعلوا الشيء نفسه».

وأعلنت اليونان عن 89 حالة إصابة بفيروس «كوفيد 19»، إحداها لرجل يبلغ من العمر 66 عاما حالته حرجة.

وأغلقت السلطات المدارس وألغت الأحداث العامة في ثلاث مناطق. كما أقفلت عشرات المدارس في أثينا وسالونيك لمدة اسبوعين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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