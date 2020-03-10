شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» ظالم أم مظلوم؟ دقة تمريرات بلغت 98%.. وأرقام دفاعية ضعيفة مع بشكتاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتزامن قرار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد لاعب أرسنال المعار إلى بشكتاش التركي محمد النني من قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمواجهتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا، مع عودته للعب بشكل أساسي في الأراضي الأوروبية وتحوله لأحد الأعمدة الرئيسية لفريقه التركي.

«النني» عاش فترة عصيبة في موسمه الأخير مع أرسنال إذ لم يشارك سوى في 17 مباراة بجميع البطولات، معظمها كبديل، بمجموع 1013 دقيقة لعب، وهو ما تخطاه بالفعل مع بشكتاش هذا الموسم رغم تبقي قرابة شهرين على نهايته.

ورغم عدم مشاركته مع الجانرز، وجد «النني» دائمًا باب المنتخب الوطني مفتوحًا أمامه كأحد نجوم هذا الجيل من اللاعبين، الذي شارك بقميص الفراعنة في جميع التصفيات الماضية وكأس العالم والبطولات الأفريقية، ليبدو أنه أحد أوائل الأسماء التي عادة ما تجد طريقها إلى قائمة الفراعنة وشبه مضمون تواجدها في كافة المعسكرات، قبل أن يحطم «البدري» هذه القاعدة باستبعاده من لقائي توجو القادمتين، فهل هو محق في قراره؟

Advertisements

ربما يجب النظر إلى أرقام «النني» هذا الموسم مع بشكتاش، إذ شارك في 18 مباراة مع فريقه في الدوري التركي، جميعها كأساسي ليخوض مجموع 1585 دقيقة لعب. وخلال تلك الدقائق، ساهم المصري في صناعة هدفين لزملائه ولم يتمكن من تسجيل أي أهدف، وتحصل على 6 إنذارات وبطاقة حمراء واحدة تم إيقافه على إثرها لثلاث مباريات.

وظهرت قوة «النني» في نسبة تمريراته الصحيحة هذا الموسم، إذ تراوحت بين 81% أمام جالاتسراي، وهي الأقل ولم تتكرر مجددًا، إلى 98.2% أمام غازي عنتاب، فيما بلغ متوسط تمريراته الصحيحة 91%، في المقابل تبدو أرقامه الدفاعية أضعف، ففاز لاعب الوسط الدفاعي بـ 20 كرة هوائية خلال المباريات الـ 18، أي بمعدل كرة واحدة تقريبًا في المباراة، وهو معدل منخفض بالنسبة لمركزه، وقام بـ22 تدخل صحيح، بمعدل يقارب التدخل الواحد أيضًا، كما قطع الكرات من الخصم 20 مرة بمعدل مشابه لسابقيه، وارتكب 24 مخالفة بمعدل 1.3 مخالفة في المباراة، في الوقت الذي تصدى فيه لتصويبتين من الخصم خلال مبارياته الـ 18، وشتت الكرة 25 مرة، وتمت مراوغته 13 مرة، كما يوضح موقع WhoScored المتخصص في الإحصائيات.

أما بالنسبة لأرقام اللاعب الهجومية، فسدد اللاعب 22 تسديدة لم تسكن أي منها الشباك، ومرر الكرة لزملائه في مناطق الخطر 11 مرة، كما قام بـ 8 مراوغات ناجحة وحصل على 16 مخالفة ضد الخصم، بينما قطعت منه الكرة 8 مرات وفشل في السيطرة عليها دون تدخل من الخصم في 15 مناسبة.

ومن بين 1372 تمريرة للمصري خلال مبارياته الـ 18 بالدوري التركي، نجح في تمرير 45 كرة طويلة وعرضيتان فقط. وفي المجمل، تراوح تقييم أداء «النني» هذا الموسم بين الأقل 5.12/10 والأعلى 7.96/10، بمتوسط 6.7/10، وهو التقييم الذي يقع في منطقة «الأداء المتوسط»، حسب خارطة التقييم الخاصة بالموقع، ليبقى «النني» بعيدًا بنسبة 0.3 عن التقييم «الجيد»، وبعيدًا بنسبة 1.3 عن «الجيد جدًا»، و2.3 عن «الرائع».