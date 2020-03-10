شكرا لقرائتكم خبر عن مالك نادي أوليمبياكوس «كوكا» يعلن إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مالك نادي أوليمبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، عن إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه حاليًا يحصل على الرعاية الطبية اللازمة ويتبع إرشادات الأطباء.

وقال «ماريناكيس»، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «الفيروس الحديث زارني وأشعر أنه من واجبي أن أخبر الناس الآن».

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وأضاف: «أشعر أنني بخير في الوقت الذي أتخذ فيه كل الإجراءات اللازمة وأتبع تعليمات الأطباء».

وتابع: «أنصح المواطنين بأن يفعلوا الشيء نفسه وأتمنى للجميع التعافي سريعًا».

يذكر أن نادي أوليمبياكوس هو الذي يلعب له النجم المصري أحمد حسن كوكا بعدما انضم إليه، يناير الماضي، قادمًا من براجا البرتغالي.