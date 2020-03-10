شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المباريات المقبلة دون جمهور حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، قراره بإقامة المباريات المقبلة دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.
وقال الاتحاد، في بيانه: «حفاظًا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كل التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا) الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة دون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر».
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