شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوضح المنافسات المجمّدة بسبب «كورونا».. وموقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تجميد عدد من البطولات الخاصة بألعاب معينة، وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال «صبحي»، في تصريحات صحفية، إن منافسات ألعاب السباحة والباليه المائي والغطس والإسكواش، وبطولات الاحتكاك، مثل التايكوندو والمصارعة، جميعها سيتم تجميدها.

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أما فيما يخص بطولات الصالات المجمعة، ودوري كرة اليد، ودوري كرة القدم، ودوري كرة السلة، ستظل المنافسات مستمرة ولكن دون جمهور، أو أي نوع من التجمعات.

وأضاف وزير الرياضة أنه في حال حدوث أي طارئ، أو ظهور أي إصابة في أي لعبة، سيتم الإلغاء فورًا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وتمثلت الإجراءات فيما يلي:

- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

- التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفي كل مرافقها.