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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مولر مستاء من ادارة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
كشفت تقارير صحف المانية، عن استياء الالماني المخضرم توماس مولر من إدارة بايرن ميونيخ.
ويقدم مولر مستويات رائعة هذا الموسم، خاصة بعد تولي هانز فليك قيادة الفريق خلفًا لنيكو كوفاتش.
ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبايرن لم يتصل بمولر حتى الآن من أجل بدء مفاوضات تمديد العقد الذي ينتهي في صيف 2021.
وأشارت الصحيفة، إلى وجود اهتمام من جانب أندية إيطالية وإنكليزية بخدمات صاحب الـ30 عامًا.
وشارك مولر في 36 مباراة مع البايرن هذا الموسم، وسجل 10 أهداف وصنع 19.
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