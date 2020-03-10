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بايرن يواجه تشيلسي في دوري الابطال بمدرجات خالية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

قررت ولاية بافاريا بإقامة مباراة ​بايرن ميونيخ​ و​تشيلسي​ في إياب دور الـ16 من بطولة لهذا الموسم بمدرجات خالية من الجماهير تخوفا من انتشار فيروس ، وكحل وقائي قد يساعد في الحد من حالات الإصابات والوفيات بالبلاد.

وستلعب المباراة الاياب بين الفريقن في 18 من الشهر الحالي على ملعب "اليانز ارينا"، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد صبت لمصلحة الفريق البافاري حيث فاز على الفريق الانكليزي بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية "لندن".

يذكر انه قد تم إتخاذ نفس التدبير في عدد كبير من بطولات الدوري لكرة القدم والمسابقات في جميع أنحاء أوروبا منعا لانتشار الفيروس القاتل.

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