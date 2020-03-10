يوفنتوس يخوض تمارينه رغم المخاوف من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

خاض لاعبو نادي ​يوفنتوس​ تمارينهم لهذا اليوم بشكل طبيعي، إستعدادا لمواجهة ليون الفرنسي الأسبوع المقبل، في إياب الدور الـ16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​.



وتأتي تدريبات البيانكونيرو في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها إيطاليا بسبب إنتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة أن جميع المنطاق باتت محظورة ويُمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا في الحالات الإستثنائية، بالإضافة إلى إيقاف النشاط الكروي حتّى الثالث من شهر نيسان، بإستثناء مباريات الفرق في المسابقات الأوروبية.

وستقام المباراة في ملعب أليانز ستاديوم، من دون حضور الجماهير.