شكرا لقرائتكم الأولمبية تكشف حقيقة تجميد الدورى والمنافسات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية، عن حقيقة اتجاه اللجنة لتجميد نشاط كرة القدم والمنافسات الرياضية فى مصر بسبب فيروس كورونا.

وأكد العريان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لتجميد النشاط الكروى والمنافسات الرياضية، لافتا إلى أنهم ملتزمون بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزارء بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

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وقال العريان، إنه متواجد حاليا فى بيته ولم يصدر على لسانه أى شئ يخص تجميد النشيط الكروى، مؤكدا أن اللجنة تنسق مع الحكومة ووزارة الصحة.

وتأتى اجراءات منع التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.