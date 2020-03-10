شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. تدريبات قوية لحراس الأبيض استعدادا لمواجهة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى حراس مرمي الزمالك الأربعة محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي مرانا قويا على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وقام عبدالسلام باستخدام صدادات حديدية لتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب أمور فنية أخرى.

فيما قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، خوض الفريق مرانه صباح غدا علي ملعب النادي في ميت عقبة ، علي ان يسافر الفريق إلى الاسكندرية من اجل المبيت بها والدخول في معسكر مغلق هناك عقب المران، استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندري بعد غدً الخميس في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري.

من ناحية أخرى انتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم أشرف بن شرقى ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.

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جاء ذلك عقب اكتفائهم بالأمس بالتدريبات التأهيلية وعدم الانخراط بتدريبات الكرة بناء على تعليمات الجهاز الفنى لتفادى الإجهاد، حيث شارك الرباعى مصطفى محمد وعبد الشافى ومحمود علاء وبن شرقى بلقاء الترجى التونسى الأخير فى حين تواجد أحمد عيد بلقاء فريق ناشئين 2001 أمس أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للناشئين.

فى السياق ذاته واصل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة ثلاثى الفريق البرنامج التأهيلى الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى.. حيث يؤدى الثلاثى فقرات تأهيلية بجيمانيزيوم النادى، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويغيب شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

فيما خصص الجهاز الفنى للفريق فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران ، وأدى اللاعب الحصة التأهيلية، كذلك الفقرة التكتكية بالمران بعدها توجه إلى جيمانيزيوم النادى لعمل الحصة التأهيلية الإضافية بناء على تعليمات الجهاز الفنى لتجهيزه للفترة المقبلة.