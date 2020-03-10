شكرا لقرائتكم الخماسى الحديث يقرر تعليق نشاط الاتحاد لأجل غير مسمى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد الخماسى الحديث برئاسة شريف العريان بيانا رسميا لإعلان تعليق الأنشطة الخاصة بالاتحاد لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا .

جاء فى نص البيان ..

أصدر المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، أمين عام اللجنة ‏الأوليمبية المصرية بياناً بشأن ارجاء النشاط المحلى للإتحاد المصرى للخماسى الحديث ‏لحين إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس ‏‏"كورونا المستجد" .‏

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أشار العريان فى بيانه، إلى أنه تم اصدار البيان بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء والذى ‏اصدر امس بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة للمواطنين ، وأيضاً ‏بيان وزير الشباب والرياضة بشأن الأمر ذاته بإرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما ‏لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات ‏الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.‏

وأكد فى بيانه أن بعض الإتحادات الرياضية أجلت جميع البطولات والأنشطة المحلية منها ‏الخماسى الحديث لحين إصدار اشعار آخر حفاظاً منا على سلامة وصحة أبنائنا اللاعبين .

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة.