بيان وزارة الرياضة بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر لمواجهة انتشار كورونا

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" وتمثلت فيما يلي:

• إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية .

• وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

• التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

• التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قال في تصريحات قبل ساعات، إن فيروس كورونا لا يفرض إجراءات غير عادية على بطولة الدوري المصري وغيرها من المسابقات في كافة الألعاب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

وأضاف الوزير "هناك لجنة من مجلس الوزراء تتابع كافة الأمور، وحتى تاريخه، لا يوجد خطة لاستعداد فوق العادة في مصر، وذا وجدت أي أمور اضطرارية سنقوم بالإجراءات بشكل سريع جدا".

وشدد أشرف صبحي "لا يوجد ما يستدعي أو تعليمات بإجراءات غير عادية حتى الآن، لدينا أجندة بطولات، وستقام بطولة الدوري بنفس الشروط والمواصفات التي تسير عليها منذ بداية الموسم الجاري".

واستدرك "لكن نقوم أيضا بدور التوعية بندوات من خلال إدارة الطب الرياضي بوزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة".

واستكمل "نقوم بالتوعية أيضا مع كل الاتحادات الرياضية ليلتزم بها كل مدرب أو إداري أو لاعب في حال السفر للخارج أو التعامل الطبيعي داخل الأندية".

وأشار أشرف صبحي "كل الأمور والمعدلات طبيعية في مصر حتى تاريخه".

وبشأن إلغاء المباريات الودية للمنتخب الأولمبي في معسكر الإمارات بسبب فيروس كورونا، قال الوزير "الأمر ليس أزمة لنا بل كل المنتخبات تمر بنفس الظروف، إنها إجراءات على مستوى العالم، هناك دول تعاني من معدلات أكبر، ودول أخرى ألغت المدارس، ودول أخرى تدرس إلغاء بطولة الدوري".