شكرا لقرائتكم رسميا.. إقامة مباريات الدوري بدون جمهور بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد. وجاء نص البيان كالتالى :" حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إقامة مباريات الدوري بدون جمهور بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.