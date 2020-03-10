شكرا لقرائتكم بسبب كورونا .. الإسكواش يوضح كواليس تعليق نشاطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد القماش، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للاسكواش، عن كواليس قرار إيقاف النشاط الرياضي في الاتحاد، بسبب التخوفات من فيروس كورونا، وبعد قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإيقاف أي نشاطات تتضمن تجمعات كبيرة.

وقال القماش في تصريحات خاصة: اتخذنا القرار بالإجماع بين جميع الأعضاء حرصاً على سلامة اللاعبين، خاصة وأن بطولة هليوبوليس على سبيل المثال كانت ستضم 180 لاعباً، ولأن بطولات الاسكواش تقام في أماكن مغلقة على الأغلب كان هذا سيشكل خطراً على حياة اللاعبين، ولذلك اتخذنا القرار.

قرر الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، إيقاف النشاط المحلي (بطولات - دورى عام) وعدم إقامة أي فعاليات، اعتبارا من بطولتي هليوبوليس وطنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصرى للاسكواش.

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وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً قال فيه:

نظرا للظروف الحالية و الخاصة بفيروس كورونا وحرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش علي سلامة اللاعبين واللاعبات والمرافقين لهم (أولياء الأمور - المدربين) وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أي فعاليات بها تجمعات كبيرة .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش إيقاف النشاط المحلي ( بطولات - دوري عام ) وعدم إقامة أي فعاليات اعتبارا من بطولتي هليوبوليس وطنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصري للاسكواش.