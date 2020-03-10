شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يؤكد استمرار مسابقة الدوري: لم يتم تجميدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن بطولة الدورى مستمرة وفي مواعيدها و لم يتم تجميدها حتى الآن.

وقال صبحى في تصريحات صحفية، إن البطولة ومبارياتها مازالت في مواعيدها المحددة ولا نية لتجميدها في الوقت الحالي، ما لم يجد جديدا .

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وأضاف وزير الرياضة ان الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لتجنب التجمعات الجماهيرية ، و تم الإعلان عنها ، ومنها إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

كانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية لمنع التجمعات الجماهيرية ، بعد قرار مجلس الوزراء ، ومنها بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة و كذلك الغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز بشرم الشيخ كاجراء احترازى بسبب فيرس كورونا .

يذكر ان مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة