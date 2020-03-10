شكرا لقرائتكم تشكيل المقاولون والطلائع.. الجزيرى في هجوم الذئاب والغزال وعمار للجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:
محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادى نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكرى نجيب، سيف الجزيري.
كما أعلن عبد الحميد بسيونى عن تشكيل طلائع الجيش والذى جاء كالتالي:
محمد بسام، خالد سرحان، عمرو نجيب، كريم طارق، عمرو جمال، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، كيفن موهير، محمد سمير، عمار حمدي.
يحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا .
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