شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن غياب المحمدي وفخر الدين بن يوسف عن مواجهة الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن باهر المحمدى قائد الفريق تأكد غيابه عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق فى أربطة الركبة ، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات.

ويحل الدراويش ضيفا على الرجاء منتصف الشهر الجارى ، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف عبدالعزيز :”فخر الدين يوسف لن يستطيع اللحاق أيضا بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية فى الخلفية”.

وأختتم حديثه :”المهاجم الدولى مدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام بالتدريبات”.

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ومن المقرر أن تلعب مباراة الرجاء والإسماعيلى فى المغرب 15 شهر مارس الجارى، فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، ونجح الإسماعيلى فى التفوق على الرجاء بمباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف.

وتسعى إدارة النادى الإسماعيلى للتعرف على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب، حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب، وعلى الجانب الآخر أبدى الجهاز الفنى للدراويش ارتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التى كان سيفرضها على اللاعبين فى أرض الملعب، مطالباً لاعبى الإسماعيلى باستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.