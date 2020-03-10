شكرا لقرائتكم بعد تأجيل التصفيات.. أستراليا تبحث عن مباريات بديلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه لن يحاول التوصل لاتفاق لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم في مارس ويونيو، بل سيبحث عن مباريات بديلة للمنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي يوم الاثنين، تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في مارس ويونيو بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ورغم ذلك قال الفيفا والاتحاد الآسيوي إنه يمكن إقامة المباريات في موعدها في حال التوصل لاتفاق بالتراضي بين المنتخبين المتنافسين بشرط توفر بعض معايير السلامة المحددة.

وتقام المنافسات الرياضية في أستراليا دون مشكلات لكن الاتحاد الأسترالي قال إنه لن يحاول استضافة مباريات تصفيات كأس العالم أمام الكويت وتايوان والأردن في الأوقات المحددة سابقا.

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وأضاف الاتحاد الأسترالي في بيان: مع الأخذ في الاعتبار رغبة الاتحاد في منح الأولوية لصحة اللاعبين والمدربين والعاملين والمشجعين، فلن نحاول خوض مباريات بالتصفيات في مارس أو يونيو 2020، سنبحث خلال الأيام والأسابيع المقبلة بعض البدائل الأخرى لمنتخب أستراليا خلال تلك الفترة.

ورغم أن الاتحاد الآسيوي يملك أكثر من عامين لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فإن المنتخب الأسترالي قد يعاني إذا تقرر إقامة المباريات المؤجلة في وقت لاحق العام الجاري.

ونالت أستراليا بطاقة دعوة للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في الأرجنتين وكولومبيا خلال الفترة من 12 يونيو حزيران وحتى 12 يوليو بينما سيقود المدرب غراهام أرنولد منتخب تحت 23 عاما في أولمبياد طوكيو.

وقتل فيروس كورونا حوالي 3900 شخص حول العالم منهم ثلاثة أشخاص في أستراليا.