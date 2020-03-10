شكرا لقرائتكم رئيس وزراء إيطاليا يعلن تعليق دوري كرة القدم في بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين تعليق دوري كرة القدم في بلاده من ضمن سلسلة إجراءات أخرى في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في البلاد.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي: لا توجد أسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم. أنا آسف لكن يتعين على جميع أنصار اللعبة أن يأخذوا علما بذلك.

ولم يتطرق كونتي إلى مصير المباريات التي ستخوضها الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.