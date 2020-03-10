محامو رونالدينيو يسعون للافراج عنه

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يسعى محامو لاعب كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو تنظيم جلسة استماع الثلاثاء للافراج عنه مؤقتا، بعد اتهامه بدخول الباراغواي بجواز سفر مزور، كما ذكرت مصادر فريق الدفاع لوكالة فرانس برس.

وتم اعتقال رونالدينيو وشقيقه روبرتو الجمعة وحجزهما فى الحبس الاحتياطي في العاصمة اسونسيون لدخولهما البلاد باستخدام وثائق مزورة.

وقالت مصادر مقربة من فريق الدفاع عن اللاعب البرازيلي لوكالة فرانس برس ان المحامين يحاولون عقد جلسة استماع للاخوين الثلاثاء على امل الافراج عنهما مؤقتا.

وذكرت الصحف البرازيلية ان وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو اتصل بسلطات البارغواي بشأن قضية رونالدينيو.

في المقابل أكد مسؤول في وزارة العدل البرازيلية "ان الحكومة البرازيلية تتابع الامر"، نافيا ان تكون البرازيل تحاول التدخل في القضية، وقال "مورو اتصل فقط للحصول على معلومات عن القضية".

وأصر سيرجيو كيروش محامي رونالدينيو في وقت سابق على أن عملية ايقاف اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 "غير قانونية وغير مشروعة".

وقال كيروش "لم يرتكب رونالدينيو أي جريمة، لأنه لم يكن يعلم بأن جواز السفر الذي أعطي له كان مزورا".

وأمضى الشقيقان يومهما الرابع خلف القضبان في اسونسيون.

ويطالب كيروش بالافراج عن الشقيقين والسماح لهما بالعودة الى بلادهما. ولفت إلى أن النيابة العامة أقرت في البداية بأن لاعب كرة القدم تصرف بحسن نية قبل أن يأمر القاضي باحتجازهما، وهو ما وصفه كيروش بأنه غير مبرر.

ويعد رونالدينيو من ابرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد احرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الاسباني والايطالي، والكرة الذهبية.

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وقد وصل رونالدينيو وشقيقه الى اسونسيون الأربعاء قادمين من البرازيل واحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق.

بعد ساعات، عندما تم التنبه لموضوع التزوير داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب حيث يروّج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت على جوازي السفر مزور.

وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار أميركي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري (جنوب) وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال رونالدينيو في التحقيقات انه أخذ جوازي السفر من اشخاص دعوه لحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تعمل مع الاطفال المحرومين.

وتم القبض على رجل اعمال برازيلي متورط في القضية، بينما وضعت امرأتان من الباراغوي قيد الاقامة الجبرية، كما أدى الموضوع إلى استقالة مدير ادارة الهجرة فى البلاد.

وأشار كيروش إلى انه تم عرض جوازي السفر على الشقيقين لتسهيل امكانية القيام باعمال في الباراغواي، وأن ذلك يهدف للاستفادة من اسمه التجاري ومركزه.

وألغى رئيس البارغواي ماريو عبدو الاثنين بموجب مرسوم الوضع القانوني للمؤسسة التى دعت رونالدينيو لزيارة البلاد.

واعترف محامو الدفاع عن داليا لوبيز مديرة مؤسسة "الاخوية الملائكية" بانها طلبت جوازي سفر رسميين من الباراغواي للاخوين وأكدوا انها لم تكن تعلم ان ما تسلمته كانا مزورا. وأصدرت السلطات أمراً بالقبض على لوبيز.

وقال محامو لوبيز إن رونالدينيو وشقيقه سلماها 5 آلاف دولار أميركي "لتسريع عملية إصدار جوازي السفر" وأنها "لم تشك أبداً" في أن الوسطاء الذين يتعاملون مع الطلب كانوا سيقدمون معلومات كاذبة إلى السلطات. كما أنكر محاموها أنها دفعت لرونالدينيو للحضور إلى الباراغواي أو أنها كانت متورطة في أعمال تجارية معه. الا ان رجل الاعمال المعتقل ويلموندس سوزا ادعى ان لوبيز كانت مسؤولة عن اصدار الوثائق المزورة.