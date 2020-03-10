الخسارة الثالثة تواليا للمتصدر ميلووكي في الـNBA

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تكبد ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية وصاحب افضل سجل هذا الموسم، خسارته الثالثة تواليا بسقوطه امام دنفر ناغتس 109-95، الاثنين في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وقاد جمال موراي الذي سجل 21 نقطة في المباراة خمسة زملاء اخرين له سجلوا اكثر من 10 نقاط بينهم بول ميلساب (20 نقطة و10 متابعات)، وجيريمي غرانت (19 نقطة)، ليساهموا بتحقيق فريقهم فوزه الرقم 43 مقابل 21 خسارة.

وكان باكس يخوض ثاني مباراة له في غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، وبدا واضحا افتقاد الفريق لخدماته اثر تعرضه لاصابة في ركبته اليسرى خلال الخسارة أمام لوس انجليس ليكرز يوم الجمعة الماضي. وكان يانيس غاب ايضا عن خسارة فريقه امام فينيكس صنز ايضا الاحد.

وحاول باكس مجاراة مضيفه، لكنه تخلف في الربع الأول بفارق 15 نقطة، ما صعب عليه المهمة، ورغم أن الأفضلية في الربعين التاليين كانت في مصلحته (30-23 و17-14) إلا أن أصحاب الأرض حافظوا على تقدمهم ووسعوا الفارق مجددا في الربع الأخير (33-24).

ولم تمنع النقاط الـ23 التي سجلها البديل كايل كورفر بينها خمس رميات ثلاثية، أفضل مسجل في باكس، بابعاد شبح الخسارة عن الفريق.

لم تؤثر الخسارة على وضع ميلووكي الذي يستريح في صدارة منطقته. بيد انها ستجعل مهمته صعبة في ان يصبح ثالث فريق يحقق 70 فوزا في الموسم العادي اذ بات يتعين عليه الفوز في مبارياته الـ17 المتبقية لتحقيق الانجاز.

من جانبه ساهم الفوز في تعزيز حظوظ دنفر في الحصول على المركز الثاني في المنطقة الغربية على حساب لوس انجليس كليبرز حيث حقق كل منهما 43 فوزا.

ويتصدر لوس انجليس ليكرز ترتيب المنطقة الغربية بـ49 فوزا.

وحقق حامل اللقب تورونتو رابتورز فوزا هاما على يوتا جاز 101-92.

وقاد الكاميروني باسكال سياكام ولاعب الارتكاز الكونغولي-الاسباني سيرج ايباكا هجوم رابتورز بتسجيل كل منهما 27 نقطة، بالاضافة للموزع كايل لاوري صاحب21 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

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ولم يقتصر دور سياكام على الهجوم، بل قدم أيضا دورا دفاعيا حاسما، بعد 11 كرة مرتدة والاستيلاء على خمس كرات.

لكن المباراة لم تمر دون تعرض بطل الموسم الماضي لخسارة أحد لاعبيه، بعد تعرض نورمان باول لالتواء في الكاحل الأيسر ما أجبره على مغادرة الملعب.

وتعرض باول (26 عاما) للاصابة بعد اصطدامه مع زميله البريطاني اوجي انونوبوي فى بداية الربع الاول.

وغاب باول الذي سجل معدل 16,8 نقطة في المباراة، عن ما مجموعه عشرين مباراة بسبب إصابات مختلفة خلال الموسم، وكانت هذه المباراة الخامسة لباول منذ عودته من غيابه الأخير.

في المقابل كان جو انغلز أفضل مسجل لدى يوتا برصيد 20 نقطة.

ويحتل تورونتو المركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي، مع 46 فوزا و 18 هزيمة. فيما يأتي يوتا في المرتبة الرابعة في الغرب خلف ليكرز وكليبرز وناغتس.

واحتاج أتلانتا هوكس للتمديد مرتين للفوز على تشارلوت هورنتس 143-138.

وهو الفوز رقم 20 لاتلانتا مقابل 46 هزيمة، وكان لاعب هورنتس تيري روزير افضل مسجل في المباراة بتسجيل 40 نقطة، مقابل 31 نقطة لتراي يونغ من هوكس.

وجاءت المباراة متقاربة جدا بين فريقي المنطقة الشرقية، وكان هورنتس في طريقه لحسم المباراة، لكن يونغ حصل على رميتين حرتين قبل 1.8 ثانية، بينما كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه بفارق نقطة واحدة 121-122، فأهدر الأولى وسجل الثانية ليعادل النتيجة.

وبعد شوط اضافي اول تعادل فيه الفريقان 9-9 كان الشوط الاضافي الثاني حاسما لاصحاب الأرض 12-7.