بدلاء الإسماعيلى يهزمون غزل دمياط بثلاثية وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى فوزا على فريق غزل دمياط بثلاثة أهداف مقابل لا شىء فى الودية التى جمعتهما عصر اليوم. ويستعد فريق الإسماعيلى للقاء الرجاء البيضاوى المغربى منتصف مارس الجارى، فى إياب دور الــ4 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الأهداف حملت توقيع بنسون شيلونجو هدفين وحازم مرسى هدف. وحرص الجهاز الفنى من خلال تلك الودية على الاطمئنان على جاهزية بدلاء الفريق والعائدين من الإصابة على رأسهم عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى قبل القمة المصرية المغربية. بدأ الفريق بتشكيل ضم حارس مرمى .. محمد فوزى Advertisements خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد نصر – محمد مجدى – مصطفى فارس خط الوسط .. محمد صادق – عماد حمدى- مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة. خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – شيلونجو وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمود عبد المنصف حارس المرمى – محمد حمدى زكى – محمد الضرف- حازم مرسى – أحمد كاستيلو – محمد كماتشو.

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