شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح طلعت يوسف فى تحقيق الفوز الثانى على كارتيرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف يوم الخميس المقبل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف نظيره الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى ختام مواجهات الجولة الثامنة عشر للدورى باستاد حرس الحدود فى مواجهة من العيار الثقيل.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة جمعهم من اللعب 17 لقاء فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 4، أحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة فاز في 9 وتعادل 4 وخسر 3 مواجهات أحرز لاعبوه 22 هدفا وعليه 13 هدفا.

وبالنظر إلى المواجهات المباشرة بين المديرين الفنيين، جمع بينهما لقاءين من قبل موسم 2016 – 2017 عندما كان يتولى طلعت يوسف القيادة الفنية لبتروجت، بينما كان يقود كارتيرون وادى دجلة.

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ونجح طلعت يوسف، في الفوز بالمواجهة الأولى (1-0). ، بينما استطاع المدرب الفرنسي الثأر من طلعت يوسف بنفس النتيجة، وكان محمود علاء مدافع الزمالك الحالى، هو صاحب هدف المباراة الوحيد لوادى دجلة.

من ناحية أخرى أرسل مسئولو الاتحادين الليبى والسورى فاكسين رسميين إلى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى يطلبان ضم الثنائى أنيس سالتو وعمرو الميدانى لمعسكرى المنتخبين على الترتيب .

ومن المقرر أن ينضم أنيس سالتو لمعسكر المنتخب الليبى خلال الفترة من 21 مارس الجارى وحتى 25 من نفس الشهر لخوض مباراة الذهاب أمام غينيا الإستوائية والتي ستقام بتونس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون العام المقبل .

في الوقت نفسه ينضم عمرو الميدانى لمعسكر المنتخب السورى خلال الفترة من 23 مارس الجارى وحتى الأول من ابريل المقبل لخوض مباراة أمام منتخب المالديف يوم 31 مارس الجارى ضمن تصفيات كاس العالم 2022.