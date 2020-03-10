شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يعلق نشاط الاتحاد لأجل غير مسمى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الخماسى الحديث برئاسة شريف العريان بيانا رسميا، لإعلان تعليق الأنشطة الخاصة بالاتحاد لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

جاء فى نص البيان..

أصدر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أمين عام اللجنة ‏الأوليمبية المصرية بياناً بشأن إرجاء النشاط المحلى للاتحاد المصرى للخماسى الحديث ‏لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس ‏‏"كورونا المستجد" .‏

Advertisements

وأشار العريان، فى بيانه، أنه تم إصدار البيان بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء والذى ‏اصدر امس بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة للمواطنين ، وأيضاً ‏بيان وزير الشباب والرياضة بشأن الأمر ذاته بإرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما ‏لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات ‏الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.‏

وأكد فى بيانه أن بعض الإتحادات الرياضية أجلت جميع البطولات والأنشطة المحلية منها ‏الخماسى الحديث لحين إصدار اشعار آخر حفاظاً منا على سلامة وصحة أبنائنا اللاعبين.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة.